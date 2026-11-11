প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: ২৩–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস দুটি এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।