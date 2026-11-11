সংসদ সচিবালয়ে ২৮ পদে ১৫৫ জন নিয়োগ, এইচএসসি পাসেও আবেদনের সুযোগ

সংসদ সচিবালয়ে ২৮ পদে ১৫৫ জন নিয়োগ, এইচএসসি পাসেও আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়-এর রাজস্ব খাতভুক্ত ১১ হতে ২০তম (পূর্বতন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) গ্রেডের বিভিন্ন পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে পদের পাশে বর্ণিত শর্তে প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে নির্ধারিত অনলাইন ফর্মে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।
বয়সসীমা: ১২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে ২৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বিস্তারিত: https://www.parliament.gov.bd/api/upload/dbfef103-5c26-4a40-9aad-7d26c2316ab9.pdf
অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://bps.teletalk.com.bd/
আবেদনের সময়সূচি:
অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়:: ১২ নভেম্বর ২০২৬, রাত ১২.০১ মিনিট (12.01 AM)
অনলাইন আবেদন শেষ তারিখ ও সময়: ২ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ১১.৫৯ মিনিট (11.59PM)
বিশেষ নির্দেশনা:
শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে Online এ আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।