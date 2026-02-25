Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

চাঁদপুরের কচুয়ায় সেহরির খাবার প্রস্তুতের সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়ে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে কচুয়া দক্ষিণ ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের বোয়াল বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন ওই বাড়ির খাদিজা আক্তার (৩০), তাঁর স্বামী মো. মাহমুদুল (৩৬) এবং জা শিউলি আক্তার (৪০)। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কচুয়া দক্ষিণ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নাছির হোসেন। দগ্ধ তিনজনই বর্তমানে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।

দগ্ধ মাহমুদুলের ছোট ভাই হাসান বলেন, ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে তাঁর ভাবি খাদিজা আক্তার সেহরি প্রস্তুত করার জন্য রান্নাঘরে যান। সেখানে আগে থেকে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়েছিল। চুলায় আগুন দিতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। খাদিজাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহমুদুল ও শিউলির শরীরে আগুন লেগে যায়। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে তাঁদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে ভোর ৫টার দিকে কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়। বর্তমানে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা চলছে।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান গণমাধ্যমকে জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চাঁদপুর থেকে তিনজনকে দগ্ধ অবস্থায় আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে খাদিজা আক্তারের শরীরের ৩৫ শতাংশ, মাহমুদুলের ৪ শতাংশ ও শিউলি আক্তারের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। খাদিজাকে ভর্তি করা হয়েছে; অন্য দুজনকে জরুরি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরদুর্ঘটনাইউনিয়ন পরিষদকচুয়াআহতগ্যাসবিস্ফোরণগ্যাস বিস্ফোরণ
