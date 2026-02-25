চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ

চাঁদপুরের কচুয়ায় সেহরির খাবার প্রস্তুতের সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়ে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে কচুয়া দক্ষিণ ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের বোয়াল বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন ওই বাড়ির খাদিজা আক্তার (৩০), তাঁর স্বামী মো. মাহমুদুল (৩৬) এবং জা শিউলি আক্তার (৪০)। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কচুয়া দক্ষিণ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নাছির হোসেন। দগ্ধ তিনজনই বর্তমানে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।
দগ্ধ মাহমুদুলের ছোট ভাই হাসান বলেন, ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে তাঁর ভাবি খাদিজা আক্তার সেহরি প্রস্তুত করার জন্য রান্নাঘরে যান। সেখানে আগে থেকে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়েছিল। চুলায় আগুন দিতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। খাদিজাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহমুদুল ও শিউলির শরীরে আগুন লেগে যায়। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে তাঁদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে ভোর ৫টার দিকে কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়। বর্তমানে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা চলছে।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান গণমাধ্যমকে জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চাঁদপুর থেকে তিনজনকে দগ্ধ অবস্থায় আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে খাদিজা আক্তারের শরীরের ৩৫ শতাংশ, মাহমুদুলের ৪ শতাংশ ও শিউলি আক্তারের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। খাদিজাকে ভর্তি করা হয়েছে; অন্য দুজনকে জরুরি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।১১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।২৮ মিনিট আগে
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের খোঁজ নিতে এবং এলাকা পরিদর্শনে যান হান্নান মাসউদ। প্রকল্প বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে হান্নান মাসউদ ঘটনাস্থলের সড়কে অবস্থান নেন।২৮ মিনিট আগে