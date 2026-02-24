নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের চুক্তিতে মনজুর মোর্শেদকে স্বরাষ্ট্রসচিব নিয়োগ দিয়ে মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনিকে ১৬ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর পর থেকে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদটি ফাঁকা ছিল।
আরও পড়ুন—
বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহ. রাশেদুল ইসলাম। গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রীর নিজ বাসভবনে এ সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়...২ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে জনগণের কাছে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কারণ এখন বোধগম্য। ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেছেন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গতকাল সোমবার পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানের সময় অন্তত তিনজন সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন মারধরের শিকার হয়েছেন। এই অবস্থায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ কি সাধারণ মানুষের ওপর হাত তুলতে পারে? যদি পারে, তাহলে তা কোন আইনে?৪ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়ে দেশের রুগ্ণ ও বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেন, রুগ্ণ ও বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা..৫ ঘণ্টা আগে