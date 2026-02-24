Ajker Patrika
জাতীয়

নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫৩
নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের চুক্তিতে মনজুর মোর্শেদকে স্বরাষ্ট্রসচিব নিয়োগ দিয়ে মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনিকে ১৬ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর পর থেকে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদটি ফাঁকা ছিল।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সচিবনিয়োগ
