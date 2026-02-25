তাহিরপুরে হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ড

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
জানা গেছে, সকালে নদীর তীরে নোঙর করা অবস্থায় হাউসবোটটি মেরামতের কাজ চলছিল। হাউসবোটের পেছনে থাকা জেনারেটর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন বড় আকার ধারণ করার আগেই নৌকায় থাকা কর্মচারী, কাঠমিস্ত্রি ও স্থানীয়রা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে পেছনের একটি কেবিন ও জেনারেটর পুড়ে যায়।
তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ মো. ফরিদ মিয়া বলেন, ‘আমাদের লোক যাওয়ার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। হাউসবোটের পেছন অংশের কিছু ক্ষতি হলেও প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি।’
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, পুলিশ যাওয়ার আগে স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলে। জেনারেটর থেকেই আগুন লেগেছে। হাউসবোটটিতে কোনো পর্যটক ছিল না। তাই হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। জেনারেটরটি পুড়ে যাওয়ায় কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।
