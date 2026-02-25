বগুড়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে দুপচাঁচিয়া উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের বড়িয়া গ্রামের ধানখেত থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত ব্যক্তির নাম মোজাম উদ্দিন শাহ (৫৫)। তিনি উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের ঝালঘড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত মোজাম উদ্দিনের ভাই হাফিজার রহমান জানান, প্রতিদিন বিকেলে মোজাম উদ্দিন অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন এবং ভোরে বাড়ি ফেরেন। বুধবার ভোরে বাড়ি না ফেরায় তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায় ৷ পরে খোঁজাখুঁজি করে গ্রামের ধানখেতে লাশ পাওয়া যায়।
দুপচাঁচিয়া থানার ওসি বলেন, নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর ভ্যানও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ভ্যান ছিনতাই করে তাঁকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে।
দুপচাঁচিয়া থানার ওসি জানান, মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।১১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।২৮ মিনিট আগে
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের খোঁজ নিতে এবং এলাকা পরিদর্শনে যান হান্নান মাসউদ। প্রকল্প বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে হান্নান মাসউদ ঘটনাস্থলের সড়কে অবস্থান নেন।২৮ মিনিট আগে