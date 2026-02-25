Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে দুপচাঁচিয়া উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের বড়িয়া গ্রামের ধানখেত থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম মোজাম উদ্দিন শাহ (৫৫)। তিনি উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের ঝালঘড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মোজাম উদ্দিনের ভাই হাফিজার রহমান জানান, প্রতিদিন বিকেলে মোজাম উদ্দিন অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন এবং ভোরে বাড়ি ফেরেন। বুধবার ভোরে বাড়ি না ফেরায় তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায় ৷ পরে খোঁজাখুঁজি করে গ্রামের ধানখেতে লাশ পাওয়া যায়।

দুপচাঁচিয়া থানার ওসি বলেন, নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর ভ্যানও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ভ্যান ছিনতাই করে তাঁকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে।

দুপচাঁচিয়া থানার ওসি জানান, মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডবগুড়া সদরপুলিশহত্যাদুপচাঁচিয়াদুর্বৃত্তরালাশবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

১৮ মাস পর ঢাকা হয়ে কলকাতা-আগরতলা বাস আবার চালু

১৮ মাস পর ঢাকা হয়ে কলকাতা-আগরতলা বাস আবার চালু

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

আর্থিক ক্ষতির পর বাংলাদেশিদের ঠাঁই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল শিলিগুড়ির হোটেলগুলোর

আর্থিক ক্ষতির পর বাংলাদেশিদের ঠাঁই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল শিলিগুড়ির হোটেলগুলোর

সম্পর্কিত

কিশোরদের হাতাহাতি থেকে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, ব্যবসায়ী নিহত

কিশোরদের হাতাহাতি থেকে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, ব্যবসায়ী নিহত

অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত

অভিযানে হামলা, ডিবি পুলিশের ৬ সদস্য আহত

তাহিরপুরে হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ড

তাহিরপুরে হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ড

হাতিয়ায় হান্নান মাসউদের গাড়িবহরে হামলা, বিচারের দাবিতে সড়কে অবস্থান

হাতিয়ায় হান্নান মাসউদের গাড়িবহরে হামলা, বিচারের দাবিতে সড়কে অবস্থান