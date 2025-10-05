Ajker Patrika
ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

 নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার উত্তর কাইতলা ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুরা হলো ওই গ্রামের মো. সাদ্দামের ছেলে মো. শরীফ (৭) ও মেয়ে শিফা (৮)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ দুপুরে ছোট ভাই শরীফ বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে গেলে বড় বোন শিফা তাকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু দুজনেই পানিতে তলিয়ে যায়। পরে প্রতিবেশীরা তাদের পানিতে ভাসতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে নোয়াগাঁও বাজারের শান্তা ফার্মেসিতে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে দুই শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘ভাই-বোনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এসআই রামকানাইকেসহ একটি টিম পাঠিয়েছি ঘটনাস্থলে। ওরা আছে।’

