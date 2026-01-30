Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অবিলম্বে শেরপুরের জামায়াত নেতার খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫৭
অবিলম্বে শেরপুরের জামায়াত নেতার খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, শেরপুরে নির্বাচনী প্রচারণার সময় নৃশংসভাবে হামলা করে জামায়াতের এক নেতাকে হত্যার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। আজ শুক্রবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর বড় বাজার খেলার মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় প্রার্থী মো. মহসীরের সমর্থনে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

গোলাম পরওয়ার বলেন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে দেশে সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করবে। কোনো দলের নেতা-কর্মীর ওপর হামলার পুনরাবৃত্তি হলে তার দায় সরকার ও প্রশাসনকে নিতে হবে।

জামায়াত নেতা বলেন, অবৈধ অস্ত্রধারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের ১৮ কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে কার্যকর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমির মোহাম্মদ আবুল বাশারের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা আব্দুল সাত্তার, জেলা আমির মাওলানা মোবারক হোসেন আকন্দ, জেলা সেক্রেটারি জেনারেল আমিনুল ইসলামসহ স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতারা। সমাবেশে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতা-কর্মীরা যোগ দেন।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগবাঞ্ছারামপুরহামলাজেলার খবরনির্বাচনী সহিংসতাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

সম্পর্কিত

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক