মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর

মাদারীপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মাদারীপুর পৌরসভার বটতলা ও জেলা পরিষদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয় এ সময়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে মাদারীপুর পৌর ঈদগাহ মাঠে শহরের সবুজবাগ এলাকা ও বটতলা এলাকার কিশোরদের মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এর জের ধরে শুক্রবার বিকেলে সবুজবাগ এলাকার ফাহিম জমাদ্দারকে মারধর করে আহত করেন বটতলা এলাকার জিলান, আরমান, মুবিন, সাফিনসহ কয়েকজন কিশোর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে দেশীয় অস্ত্র, হাতবোমা নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষ প্রায় ৩০টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র্যাব-৮-এর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটনায়। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাবের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্যানারে নাম দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনীয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
প্রায় দুই দশক পর সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ২টায় রংপুর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পাইকপাড়া বিসিক শিল্প পার্কে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তাঁর বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।২১ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ শহরের বেদগ্রাম এলাকায় আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে দুর্বৃত্তরা বেদগ্রাম আনসার ব্যাটালিয়ন (২ বিএন) সদর দপ্তরের ডাইনিং বিল্ডিং ও মডেল বিল্ডিংয়ের মাঝে এই বিস্ফোরণ হয়।২৩ মিনিট আগে
ফেনীতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক টমটমের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের নাজির রোড এলাকার টিপটপ মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। আহত কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে