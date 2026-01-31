Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর
মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মাদারীপুর পৌরসভার বটতলা ও জেলা পরিষদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয় এ সময়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে মাদারীপুর পৌর ঈদগাহ মাঠে শহরের সবুজবাগ এলাকা ও বটতলা এলাকার কিশোরদের মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এর জের ধরে শুক্রবার বিকেলে সবুজবাগ এলাকার ফাহিম জমাদ্দারকে মারধর করে আহত করেন বটতলা এলাকার জিলান, আরমান, মুবিন, সাফিনসহ কয়েকজন কিশোর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে দেশীয় অস্ত্র, হাতবোমা নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষ প্রায় ৩০টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব-৮-এর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় উভয় পক্ষই একাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটনায়। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‍্যাবের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরককটেলঢাকা বিভাগসংঘর্ষমাদারীপুর সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার হুমকি

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার হুমকি

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সম্পর্কিত

ব্যানারে নাম দেওয়া নিয়ে মারামারি, নারায়ণগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

ব্যানারে নাম দেওয়া নিয়ে মারামারি, নারায়ণগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

প্রায় ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জ আসছেন তারেক রহমান

প্রায় ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জ আসছেন তারেক রহমান

আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ

আনসার ব্যাটালিয়ন অফিস কম্পাউন্ডে ককটেল বিস্ফোরণ

কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় টমটমের চালক নিহত

কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় টমটমের চালক নিহত