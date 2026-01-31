Ajker Patrika
ফেনী

কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় টমটমের চালক নিহত

ফেনী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ফেনীতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক টমটমের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের নাজির রোড এলাকার টিপটপ মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। আহত কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত চালকের নাম মো. মাসুদ হাসান মাহিদ (১৯)। তিনি কুমিল্লার তিতাস থানার জয়পুর গ্রামের মো. নয়নের বড় ছেলে। তিনি ফেনী শহরে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

নিহত ব্যক্তির স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মাসুদ তাঁর বাবা মো. নয়নের সঙ্গে বরফকলে কাজ করতেন এবং পাশাপাশি টমটম চালাতেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় টমটম নিয়ে বের হলে কয়েকজন কিশোর তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের মধ্যে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে মাসুদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মাসুদ ও তাঁর সঙ্গে থাকা ইরফানকে (১৫) ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মাসুদকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ইরফানকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নিহত ব্যক্তির বাবা নয়ন বলেন, ‘আমার ছেলে আমার সঙ্গে বরফকলে কাজ করত। কয়েক দিন ধরে অসুস্থ থাকায় কাজে যায়নি। আজ একটা টমটম নিয়ে বের হয়। পরে খবর পাই তাকে মেরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এসে দেখি আমার ছেলে আর বেঁচে নেই। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।’

ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রুহুল মোহছেন সুজন বলেন, মাসুদকে হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা যান। তার বাঁ কাঁধ ও বুকে ধারালো অস্ত্রের গভীর ক্ষত ছিল। আহত অপরজনের বাঁ কান ও মুখে গভীর ক্ষত রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মাসুদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে, বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

