ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন গলানিয়া গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে ইমাম হোসেন (৩০), রোকন আলীর ছেলে হৃদয় মিয়া (২৫), দুলাল মিয়ার ছেলে মেহেদী (২২) এবং ধর্মতীর্থ এলাকার শুক্কুর আলীর ছেলে আরমান (৩০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গলানিয়া গ্রামের আলী মিয়ার বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নামেন হৃদয় ও মেহেদী। দীর্ঘ সময় পার হলেও তারা ওপরে না উঠলে তাদের খোঁজ নিতে ইমাম ও আরমান ট্যাংকে নামেন। পরে চারজনই বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সেপটিক ট্যাংক থেকে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-পরিচালক ফারুক আহমেদ বলেন, `প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গ্যাসের বিষক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, `নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।’
ফেনীর সোনাগাজীতে স্কুলছাত্রী বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ইমাম হোসেন মাহিম নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত মাহিমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তাহসীনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগী যুবকের পরিবার।২২ মিনিট আগে
‘সকাল ১০টার দিকে নাসা গ্রুপের পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক সড়কে নেমে আসেন এবং বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে নিই। তারা বিষয়টি আলোচনা করে সমাধান করে...২৬ মিনিট আগে
শেরপুরে সিএনজি অটোরিকশা ও ডাম্প ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত এবং অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে
ফেনীর সোনাগাজীতে খালে পোল্ট্রি বর্জ্য ফেলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে কয়েকটি পোল্ট্রি খামারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে একটি খামারকে জরিমানা করা হয় এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের ড্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে