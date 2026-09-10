ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সরাইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, সাংবাদিকসহ আহত ২৫

ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাংবাদিকসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত টর্চলাইট জ্বালিয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার বিকেলে সরাইল উপজেলার স্বল্প নোয়াগাঁও স্কুল মাঠে ফুটবল খেলা চলছিল। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে স্বল্প নোয়াগাঁও গ্রামের রতন মিয়ার ছেলে শুভ ও নতুন হাবলি গ্রামের হোসেন মিয়ার ছেলে রামিমের মধ্যে প্রথমে তর্ক-বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
এ খবর দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দফায় দফায় চলা এ সংঘর্ষ রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।
সংঘর্ষে স্থানীয় সাংবাদিকসহ উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
খবর পেয়ে সরাইল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনজুর কাদের ভূঁইয়া জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে কাজ করছে।
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