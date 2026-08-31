আখাউড়ায় গুদামের শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় টিসিবির পণ্য সংরক্ষণের একটি গুদামের শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মুহাম্মদ ফজলু রহমান (৫০) নামে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের কর্নেলবাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ফজলু রহমান মনিয়ন্দ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য ছিলেন। তিনি ইউনিয়নের ইটনা পূর্ব উত্তরপাড়া এলাকার মরহুম মুহাম্মদ মমতাজ মিয়ার চতুর্থ ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কর্নেলবাজারে টিসিবির পণ্য সংরক্ষণের একটি গুদাম রয়েছে। সোমবার সকালে ওই গুদাম থেকে বিক্রির জন্য পণ্য বের করতে শাটার খুলতে যান ফজলু রহমান। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাবেদ উল ইসলাম বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ফজলু রহমানের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে বিদেশে থাকেন। অন্য ছেলে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। তিন মেয়েও পড়াশোনা করছেন।
ফজলু রহমানের মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চেক প্রতারণার মামলায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা খাতুন লতাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে পাওনা ২৫ লাখ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।২ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় নেশা করতে বাধা দেওয়া ও পারিবারিক কলহের জেরে আবু সোমা (৩৬) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে এক পা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তাঁর অপর পায়েও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।৫ মিনিট আগে
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) তৃতীয় সমাবর্তন আগামী ২০২৭ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি ও সমাবর্তন সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।৭ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় মাহতুফা ইউলিপ (৫০) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নলডাঙ্গা বাজার এলাকার সিঙ্গাপুর মার্কেটের একটি ভবন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১০ মিনিট আগে