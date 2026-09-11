Ajker Patrika
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ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আখাউড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১১ জনের সাজা

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  
আখাউড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১১ জনের সাজা
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শুক্রবার সকাল ও রাতে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আখাউড়ার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কফিল উদ্দিন মাহমুদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। আদালত শংকর চন্দ্র দাসকে ৩ মাসের কারাদণ্ড, মো. আপন মিয়াকে ৫ দিনের কারাদণ্ড এবং অপর ৯ জনকে এক মাস করে কারাদণ্ড দেন। সাজাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ডও করা হয়।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন শংকর চন্দ্র দাস, মো. আপন মিয়া, জাইনুর ইসলাম, মো. আসিফ, মো. মাসুদ, মোস্তাকিম, উজ্জ্বল মিয়া, মো. নয়ন, মো. সজিব মিয়া, শেখ শামিম ও ইব্রাহিম।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কফিল উদ্দিন মাহমুদ বলেন, আখাউড়াকে মাদকমুক্ত রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় এ ধরনের মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানও নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

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