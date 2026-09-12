কাউনিয়ায় অচেতন অবস্থায় ব্রিজের নিচ থেকে যুবক উদ্ধার

পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থেকে রংপুরে কাজের উদ্দেশে বের হন মতিউর রহমান (২৬)। পরে আজ বিকেলে রংপুরের কাউনিয়ায় একটি বেইলি ব্রিজের নিচে পানিতে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। হাসপাতালে নেওয়ার পর পুলিশ প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে।
পুলিশ জানায়, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে স্থানীয় লোকজন উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের বল্লভবিষু এলাকায় বেইলি ব্রিজের নিচে অজ্ঞাত যুবককে অচেতন অবস্থায় পানিতে পড়ে থাকতে দেখে। পরে তারা ওই যুবককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। ওই যুবক মুখে কিছু বলতে পারছিলেন না।
পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ওই যুবকের পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ। তিনি পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থানার ছোট ধাপ এলাকার মোখলেছুর রহমানের ছেলে। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কাউনিয়া থানা উপপরিদর্শক (এসআই) ব্রজ গোপাল বলেন, মতিউর রহমানের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁর স্বজনেরা জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে নয়টার দিকে রংপুরে কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। রংপুরের এক তরুণীর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলত বলে মতিউরের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন বলেন, প্রেমঘটিত কারণে ওই যুবক কাউনিয়া এলাকায় গিয়ে চেতনানাশক ওষুধ খেয়ে অচেতন হতে পারে। তারপরও রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে পুলিশ।
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