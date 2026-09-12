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ডেঙ্গু রোধে সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি সর্বসাধারণের সচেতনতাও জরুরি: বিসিসি প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৩৮
ডেঙ্গু রোধে সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি সর্বসাধারণের সচেতনতাও জরুরি: বিসিসি প্রশাসক
ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক অভিযানে বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেছেন, ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধে কেবল সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত সচেতনতাও অত্যন্ত জরুরি। বাসাবাড়ির ফুলের টব, ডাবের খোসা, ব্যবহৃত পাত্র বা পরিত্যক্ত টায়ারে যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।’

আজ শনিবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে বরিশাল সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার সময় বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি নগরবাসীকে ‘নিজ আঙিনা পরিষ্কার রাখি, ডেঙ্গুমুক্ত দেশ গড়ি’ এ বার্তাকে দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলার অনুরোধ জানান।

অভিযানে বিসিসি সচিব রুম্পা শিকদার, নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল বাশার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা স্বপন কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের নিজ নিজ আঙিনা ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গুর বংশবৃদ্ধি রোধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বিষয়:

বিসিসিডেঙ্গুবরিশাল বিভাগবরিশাল সিটি করপোরেশন
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