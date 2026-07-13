পাহাড়ি ঢলে আখাউড়ার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্যার আশঙ্কা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলায় টানা বর্ষণ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে সীমান্তবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আজ সোমবার ভোর থেকে বিভিন্ন এলাকায় পানি দ্রুত বাড়তে শুরু করে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, মোগড়া, মনিয়ন্দ, দক্ষিণ ও ধরখার ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। সীমান্তবর্তী অনেক বাড়িঘর ইতিমধ্যে পানিতে তলিয়ে গেছে।
পাহাড়ি ঢলের পানিতে আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও কাস্টমস হাউস এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে দাপ্তরিক কার্যক্রম এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে।
আখাউড়া-আগরতলা স্থলবন্দর সড়কে এখনো পানি না ওঠায় যান চলাচল এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলছে। তবে স্থলবন্দর এলাকার সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও আমদানি-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যালয়ে পানি ঢুকেছে। বন্দর এলাকার কয়েকটি খাবারের হোটেল এবং সীমান্তবর্তী অনেক বাড়িতেও বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।
স্থলবন্দর সংলগ্ন কালন্দি খাল ও জাজি নদী দিয়ে ভারতীয় পাহাড়ি ঢলের পানি দ্রুত বাংলাদেশে প্রবেশ করায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা সড়কের দুই পাশের কালিকাপুর, বীরচন্দ্রপুর, আবদুল্লাহপুর, বঙ্গেরচর, রহিমপুর, সাহেবনগর, আদমপুর, ভাটামাথা, চন্দ্রপুর, বাউতলা ও কর্নেল বাজারসহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
সেই সঙ্গে হাওড়া নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে।
আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাপসী রাবেয়া বলেন, `বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপজেলা প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বন্যাদুর্গত মানুষের আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।'
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কাছ থেকে ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এই যাত্রীর পায়জামার বেল্টের স্থান ও আন্ডারওয়্যারের ভেতরে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে বহন করা ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনার অলংকার ও গলিত সোনা উদ্ধার করা হয়; যার বাজারমূল্য ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।২ মিনিট আগে
টানা বৃষ্টিতে খুলনার তেলিগাতীতে কুয়েটসংলগ্ন চার সরকারি প্রতিষ্ঠানে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। ভবনের নিচতলা ও সামনের সড়কে পানি জমে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে প্রতি বর্ষায় এ দুর্ভোগ তৈরি হয়।৪ মিনিট আগে
বন্যাকবলিত হবিগঞ্জের দুর্গম হাওরাঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন হবিগঞ্জ ৫৫ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। পানিবন্দী ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি অত্যাধুনিক ড্রোনের মাধ্যমে শুকনা খাবার পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে বাহিনীটি।১১ মিনিট আগে
নওগাঁর মান্দায় বনবিভাগের অনুমোদন ছাড়াই তিনটি সরকারি রাস্তার ২৩৭টি ইউক্যালিপটাস ও আম গাছ নিলামে বিক্রি ও কাটার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় মহিলাদল নেত্রী আসমা ইসলাম ও এফডব্লিউএডির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। বন কর্মকর্তা ও ইউএনও বলেছেন, এ বিষয়ে তাদের দপ্তরে কোনো অনুমোদন বা আবেদন হয়নি।২০ মিনিট আগে