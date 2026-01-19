রুমিন ফারহানাকে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিশ, সশরীরে হাজিরের নির্দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
এবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় গতকাল রোববার রাতে তাঁকে এ নোটিশ পাঠানো হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহানের এ আদেশে বলা হয়, রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় সশরীরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হাজির হয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশ সূত্রে জানা গেছে, ‘গত শনিবার বিকেল আনুমানিক ৪-৫টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামপুর নামক স্থানে ৪০০ থেকে ৫০০ জন লোকের উপস্থিতিতে নির্বাচনী জনসভা করেন রুমিন ফারহানা। সেখানে তিনি বড় মঞ্চ নির্মাণ করে মাইক দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর লঙ্ঘন। তখন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে ওই সমাবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আপনি (রুমিন ফারহানা) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বিভিন্ন রকম হুমকি প্রদর্শন করেন। ঘটনার একপর্যায়ে আপনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, “আমি যদি না বলি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় রাইখেন। আজকে আমি আঙুল তুলে বলে গেলাম ভবিষ্যতে শুনব না। ” ’
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ‘এভাবে “মব” সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করেন, যা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাসমূহের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় বা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অনুপস্থিতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
গত ১৭ জানুয়ারি সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামবাদ (গোগদ) এলাকায় উঠান বৈঠক করতে গিয়ে বাধা পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান রুমিন ফারহানা। এ ঘটনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান ‘আচরণবিধি ভঙ্গের’ অভিযোগ তুললে ক্ষোভপ্রকাশ করেন রুমিন ফারহানা।
এ সময় তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি শেষ বারের মতো আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি এ ধরনের কথা আর শুনতে চাই না। আপনি পারলে থামিয়ে দেন। আজ আমি ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলছি, পরবর্তীতে সেটা করব না। অন্যরা আপনাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, খোঁজ নিয়ে দেখেন। তাঁদের ব্যাপারে কিছুই করেন না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি রুমিন না বললে আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন না স্যার। মাথায় রাইখেন। যাঁদের কথায় এখন আপনারা চলছেন, শেখ হাসিনার সময় তাঁরা কানে ধরে খাটের নিচে থাকত। আমি রুমিন ফারহানা আমার কোনো দল লাগে না।’
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান বলেন, ‘নির্বাচনী বিধিমালা লঙ্ঘন করে তাঁরা সমাবেশের আয়োজন করে। বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় আমরা সেখানে গিয়ে তাঁদের সমাবেশ না করার জন্য বলি। তাঁরা চলে যাওয়ার সময় সমাবেশের আয়োজক মো. জুয়েলকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।’
বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
এবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় গতকাল রোববার রাতে তাঁকে এ নোটিশ পাঠানো হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহানের এ আদেশে বলা হয়, রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় সশরীরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হাজির হয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশ সূত্রে জানা গেছে, ‘গত শনিবার বিকেল আনুমানিক ৪-৫টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামপুর নামক স্থানে ৪০০ থেকে ৫০০ জন লোকের উপস্থিতিতে নির্বাচনী জনসভা করেন রুমিন ফারহানা। সেখানে তিনি বড় মঞ্চ নির্মাণ করে মাইক দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর লঙ্ঘন। তখন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে ওই সমাবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আপনি (রুমিন ফারহানা) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বিভিন্ন রকম হুমকি প্রদর্শন করেন। ঘটনার একপর্যায়ে আপনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, “আমি যদি না বলি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় রাইখেন। আজকে আমি আঙুল তুলে বলে গেলাম ভবিষ্যতে শুনব না। ” ’
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ‘এভাবে “মব” সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করেন, যা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাসমূহের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় বা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অনুপস্থিতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
গত ১৭ জানুয়ারি সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামবাদ (গোগদ) এলাকায় উঠান বৈঠক করতে গিয়ে বাধা পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান রুমিন ফারহানা। এ ঘটনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান ‘আচরণবিধি ভঙ্গের’ অভিযোগ তুললে ক্ষোভপ্রকাশ করেন রুমিন ফারহানা।
এ সময় তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি শেষ বারের মতো আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি এ ধরনের কথা আর শুনতে চাই না। আপনি পারলে থামিয়ে দেন। আজ আমি ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলছি, পরবর্তীতে সেটা করব না। অন্যরা আপনাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, খোঁজ নিয়ে দেখেন। তাঁদের ব্যাপারে কিছুই করেন না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি রুমিন না বললে আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন না স্যার। মাথায় রাইখেন। যাঁদের কথায় এখন আপনারা চলছেন, শেখ হাসিনার সময় তাঁরা কানে ধরে খাটের নিচে থাকত। আমি রুমিন ফারহানা আমার কোনো দল লাগে না।’
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান বলেন, ‘নির্বাচনী বিধিমালা লঙ্ঘন করে তাঁরা সমাবেশের আয়োজন করে। বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় আমরা সেখানে গিয়ে তাঁদের সমাবেশ না করার জন্য বলি। তাঁরা চলে যাওয়ার সময় সমাবেশের আয়োজক মো. জুয়েলকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।’
বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন (শাকসু) যথাসময়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।৩০ মিনিট আগে
সাভারের আশুলিয়া মডেল টাউন এলাকা থেকে এক কিশোরের ৩৮ টুকরা হাড় ও কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। নগদ টাকার প্রয়োজনে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই ১৫ বছরের মিলন হোসেনকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পিবিআই। এ ঘটনায় জড়িত মূল পরিকল্পনাকার৩৩ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল পশ্চিম চৌধুরীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে সোনিয়া নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে হাতিরঝিল পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার ৪৮ নম্বর বাসার দোতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামমুখী লেনে চলন্ত এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এ সময় দাঁড়িয়ে থাকা আব্দুর রহমান ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান।১ ঘণ্টা আগে