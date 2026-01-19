Ajker Patrika

রুমিন ফারহানাকে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিশ, সশরীরে হাজিরের নির্দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নির্বাচনী বিধিমালা লঙ্ঘন করায় উঠান বৈঠক করতে বাঁধা দিলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান রুমিন ফারহানা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

এবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের দুই ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় গতকাল রোববার রাতে তাঁকে এ নোটিশ পাঠানো হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহানের এ আদেশে বলা হয়, রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় সশরীরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হাজির হয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

নোটিশ সূত্রে জানা গেছে, ‘গত শনিবার বিকেল আনুমানিক ৪-৫টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামপুর নামক স্থানে ৪০০ থেকে ৫০০ জন লোকের উপস্থিতিতে নির্বাচনী জনসভা করেন রুমিন ফারহানা। সেখানে তিনি বড় মঞ্চ নির্মাণ করে মাইক দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর লঙ্ঘন। তখন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে ওই সমাবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। আপনি (রুমিন ফারহানা) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বিভিন্ন রকম হুমকি প্রদর্শন করেন। ঘটনার একপর্যায়ে আপনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলেন, “আমি যদি না বলি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় রাইখেন। আজকে আমি আঙুল তুলে বলে গেলাম ভবিষ্যতে শুনব না। ” ’

নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ‘এভাবে “মব” সৃষ্টি করে বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করেন, যা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাসমূহের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানাকে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় বা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অনুপস্থিতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

গত ১৭ জানুয়ারি সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামবাদ (গোগদ) এলাকায় উঠান বৈঠক করতে গিয়ে বাধা পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান রুমিন ফারহানা। এ ঘটনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান ‘আচরণবিধি ভঙ্গের’ অভিযোগ তুললে ক্ষোভপ্রকাশ করেন রুমিন ফারহানা।

এ সময় তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি শেষ বারের মতো আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি এ ধরনের কথা আর শুনতে চাই না। আপনি পারলে থামিয়ে দেন। আজ আমি ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলছি, পরবর্তীতে সেটা করব না। অন্যরা আপনাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, খোঁজ নিয়ে দেখেন। তাঁদের ব্যাপারে কিছুই করেন না।’

‘এই জমিনে রুমিন ফারহানার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই’‘এই জমিনে রুমিন ফারহানার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি রুমিন না বললে আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন না স্যার। মাথায় রাইখেন। যাঁদের কথায় এখন আপনারা চলছেন, শেখ হাসিনার সময় তাঁরা কানে ধরে খাটের নিচে থাকত। আমি রুমিন ফারহানা আমার কোনো দল লাগে না।’

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়া হাসান খান বলেন, ‘নির্বাচনী বিধিমালা লঙ্ঘন করে তাঁরা সমাবেশের আয়োজন করে। বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় আমরা সেখানে গিয়ে তাঁদের সমাবেশ না করার জন্য বলি। তাঁরা চলে যাওয়ার সময় সমাবেশের আয়োজক মো. জুয়েলকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।’

বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগআশুগঞ্জনির্বাচনরুমিন ফারহানাজেলার খবর
