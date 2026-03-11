ঈদযাত্রায় বাড়তি ভাড়া নেওয়া যাবে না: সাইফুল আলম

আসন্ন ঈদযাত্রায় জনগণকে সহায়তা দিতে ও তাদের অভিযোগ ঢাকার প্রধান বাস টার্মিনালগুলোতে ‘প্যাসেঞ্জার হেল্প ডেস্ক’ স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম। সেই সঙ্গে ঈদযাত্রায় কোনো বাড়তি ভাড়া না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
আজ বুধবার রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে ‘ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন ও চাঁদামুক্ত করার লক্ষ্যে’ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ কথা জানান সাইফুল ইসলাম। সভার আয়োজন করে মহাখালী বাস টার্মিনাল মালিক–শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। এতে ময়মনসিংহ, সিলেটসহ বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী পরিবহন মালিক, চালক ও সহকারীরা অংশ নেন।
সাইফুল আলম বলেন, ঈদযাত্রায় কোনো অবস্থাতেই যাত্রী হয়রানি করা যাবে না। ইতিমধ্যে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঈদযাত্রার সময় ফিটনেসবিহীন কোনো বাস সড়কে চলতে দেওয়া হবে না। দুর্ঘটনা এড়াতে নির্ধারিত গতির বেশি বাস চালানো যাবে না এবং চালকদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে।
সংগঠনটির মহাসচিব সাইফুল আলম বলেন, বর্তমান সরকার সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ঈদের সময় পরিবহনে কোনো ধরনের চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না। চালকেরা যাতে নির্বিঘ্নে বাস চালাতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করা হবে।
সভায় জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক ও পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো.শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, ঈদযাত্রাকে কেন্দ্র করে যাত্রী হয়রানি, চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় কঠোরভাবে দমন করা হবে।
মহাখালী আন্তজেলা বাস টার্মিনালের কার্যকরী সভাপতির সভাপতিত্বে সভায় ও ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতিসহ অন্যরা বক্তব্য দেন। ঈদকে সামনে রেখে বাস টার্মিনালগুলোতে যাত্রীসেবা ও তদারকি বাড়ানোর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার। আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিত৪ মিনিট আগে
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১১ মিনিট আগে
ট্রেনে ফেলে আসা স্বর্ণের গয়নাসহ একটি ট্রাভেল ব্যাগ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিসান (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের চারিগাঁও গ্রামে এই পাশবিকতার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে