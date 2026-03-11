মুন্সিগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিসান (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের চারিগাঁও গ্রামে এই পাশবিকতার ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত জিসান ওই গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার দিন ওই শিশুটিকে কৌশলে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন জিসান।
পর শিশুটির অস্বাভাবিক আচরণ দেখে পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বিষয়টি প্রকাশ করে দেয়। পরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।
স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার পরপরই গ্রামবাসী জিসানকে আটক করেছিল। তবে তাঁর বাবা মনির হোসেন কৌশলে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যান। পরে পুলিশি অভিযানে অভিযুক্ত জিসানকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়।
ভুক্তভোগী শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মা-বাবার বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে থাকত। অত্যন্ত দরিদ্র মা অনেক কষ্টে মেয়েটিকে বড় করছিলেন।
শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়া জানান, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির চিকিৎসার বিষয়েও খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার। আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিত৫ মিনিট আগে
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১১ মিনিট আগে
ট্রেনে ফেলে আসা স্বর্ণের গয়নাসহ একটি ট্রাভেল ব্যাগ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
ঈদযাত্রায় কোনো অবস্থাতেই যাত্রী হয়রানি করা যাবে না। ইতিমধ্যে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঈদযাত্রার সময় ফিটনেসবিহীন কোনো বাস সড়কে চলতে দেওয়া হবে না। দুর্ঘটনা এড়াতে নির্ধারিত গতির বেশি...২ ঘণ্টা আগে