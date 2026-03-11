নীলফামারীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

নীলফামারীর ডোমারে জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে মজনু মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত মজনু মিয়া ডোমার পৌর এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ময়দানপাড়া এলাকার মৃত তফির উদ্দীনের ছেলে।
নিহত মজনু মিয়ার পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, আজ সকালে বিরোধপূর্ণ জমিতে শুকনো একটি গাছ কাটতে যান তিন ভাই বাবলু মিয়া, মজনু মিয়া ও নুরুল হক। এ সময় তাঁদের গাছ কাটতে বাধা দেন প্রতিপক্ষ সাবেক কাউন্সিলর বেলাল হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তিন ভাই গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনেরা তাঁদের উদ্ধার করে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মজনু মিয়ার মৃত্যু হয়। আহত বাকি দুই ভাইয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মজনু মিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসমাউল হুসনা বলেন, আজ সকাল ৯টার দিকে হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
ডোমার থানার ওসি মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মারামারিতে একজন মারা গেছেন। এ ব্যাপারে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার। আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিত৫ মিনিট আগে
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১২ মিনিট আগে
ট্রেনে ফেলে আসা স্বর্ণের গয়নাসহ একটি ট্রাভেল ব্যাগ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিসান (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের চারিগাঁও গ্রামে এই পাশবিকতার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে