ট্রেনে স্বর্ণালংকারের ব্যাগ রেখে নেমে যান যাত্রী, ৯৯৯-এ কল করে উদ্ধার

ট্রেনে ফেলে আসা স্বর্ণের গয়নাসহ একটি ট্রাভেল ব্যাগ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।
পুলিশ জানায়, জামালপুর রেলস্টেশন থেকে মারুফ হোসেন মুন্না নামের এক যাত্রী জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জানান, ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনে তিনি জয়দেবপুর থেকে উঠে জামালপুর স্টেশনে নেমে পড়েন। কিন্তু ভুলবশত তাঁর ট্রাভেল ব্যাগটি ট্রেনের ‘ঘ’ বগির ৩২ নম্বর সিটের ওপরের তাকে রেখে নেমে যান।
মারুফ হোসেন মুন্না আরও জানান, ব্যাগের ভেতরে নতুন বানানো এক জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, এক জোড়া রুপার পায়ের মল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও কাপড়চোপড় রয়েছে। ব্যাগটি উদ্ধারে সহায়তার জন্য তিনি ৯৯৯-এর কাছে অনুরোধ জানান।
৯৯৯ কলটেকার কনস্টেবল তুষার মামুন কলটি গ্রহণ করে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে রেলওয়ে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং দেওয়ানগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ থানায় জানালে ব্যাগটি উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্ধার তৎপরতার বিষয়টি তদারক ও সমন্বয় করেন ৯৯৯ ডিসপাচার এসআই হরলাল রায়।
পরে সংবাদ পেয়ে দেওয়ানগঞ্জ রেলওয়ে থানার একটি দল ট্রেনটি দেওয়ানগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছালে ব্যাগটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে কলারকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি দেওয়ানগঞ্জ রেলওয়ে থানা থেকে ব্যাগটি বুঝে নেন।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার। আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিত৪ মিনিট আগে
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১১ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিসান (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের চারিগাঁও গ্রামে এই পাশবিকতার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদযাত্রায় কোনো অবস্থাতেই যাত্রী হয়রানি করা যাবে না। ইতিমধ্যে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঈদযাত্রার সময় ফিটনেসবিহীন কোনো বাস সড়কে চলতে দেওয়া হবে না। দুর্ঘটনা এড়াতে নির্ধারিত গতির বেশি...২ ঘণ্টা আগে