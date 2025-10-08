Ajker Patrika
> সারা দেশ

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৪
আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানের পরিদর্শনের ঠিক আগে বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে এই যানজট সৃষ্টি হয়। আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে শুরু করে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কের দীর্ঘ অংশে যানবাহন আটকে রয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশের দাবি, একপাশে মালামাল রেখে সড়ক সংস্কার ও খানাখন্দের কারণে এই যানজট তৈরি হয়েছে।

এদিকে বুধবার সকাল ১০টায় সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান ঢাকা থেকে ট্রেনে ভৈরব স্টেশনে নামেন। এরপর তিনি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পরিদর্শন করবেন।

আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানা যায়, আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৫১ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। তবে প্রকল্পের কাজ চলছে ধীরগতিতে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল-বিশ্বরোড মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার অংশে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে তীব্র যানজটে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। ধীরগতির কারণে মহাসড়কের এই অংশ পাড়ি দিতে যানবাহনগুলোর দীর্ঘ সময় লাগছে।

এ অবস্থায় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানের সড়ক পরিদর্শনে আসার খবরে খানাখন্দ ভরাট শুরু করা হয়। একপাশ বন্ধ রেখে সংস্কারকাজ করায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে এই মহাসড়কে।

এ ব্যাপারে খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দিনগত মধ্যরাত থেকে যানজট আরও তীব্র হয়েছে। মূলত সড়কের দুরবস্থার কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। হাইওয়ে পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াযানজটচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

সম্পর্কিত

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

টাঙ্গাইলে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে লক্ষাধিক মানুষের ভোগান্তি

টাঙ্গাইলে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে লক্ষাধিক মানুষের ভোগান্তি

নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু, মায়ের দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু, মায়ের দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

কিশোরগঞ্জে ৯৫৬৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে

কিশোরগঞ্জে ৯৫৬৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে