সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানের পরিদর্শনের ঠিক আগে বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে এই যানজট সৃষ্টি হয়। আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে শুরু করে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত মহাসড়কের দীর্ঘ অংশে যানবাহন আটকে রয়েছে।
হাইওয়ে পুলিশের দাবি, একপাশে মালামাল রেখে সড়ক সংস্কার ও খানাখন্দের কারণে এই যানজট তৈরি হয়েছে।
এদিকে বুধবার সকাল ১০টায় সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান ঢাকা থেকে ট্রেনে ভৈরব স্টেশনে নামেন। এরপর তিনি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পরিদর্শন করবেন।
জানা যায়, আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৫১ কিলোমিটার সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। তবে প্রকল্পের কাজ চলছে ধীরগতিতে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল-বিশ্বরোড মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার অংশে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে তীব্র যানজটে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। ধীরগতির কারণে মহাসড়কের এই অংশ পাড়ি দিতে যানবাহনগুলোর দীর্ঘ সময় লাগছে।
এ অবস্থায় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানের সড়ক পরিদর্শনে আসার খবরে খানাখন্দ ভরাট শুরু করা হয়। একপাশ বন্ধ রেখে সংস্কারকাজ করায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে এই মহাসড়কে।
এ ব্যাপারে খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দিনগত মধ্যরাত থেকে যানজট আরও তীব্র হয়েছে। মূলত সড়কের দুরবস্থার কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। হাইওয়ে পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।
