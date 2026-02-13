Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হাঁস প্রতীকে বাজিমাত রুমিন ফারহানার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান বেসরকারিভাবে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

ফলাফল অনুযায়ী, ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা হাঁস প্রতীকে ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৪৭ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি জোট-সমর্থিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থী খেজুরগাছ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৪৩৪ ভোট।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াসরাইলআশুগঞ্জরুমিন ফারহানাস্বতন্ত্র প্রার্থীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
