চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জয় পেয়েছে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে রাসেল ২ লাখ ১১ হাজার ৪১টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত মো. শরীফুজ্জামান শরীফ পেয়েছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৯৩টি ভোট। আর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহুরুল ইসলাম ১০ হাজার ১২২টি ভোট পেয়েছেন।
এদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনেও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জয় এসেছে বড় ব্যবধানে। ১১ দলের মনোনীত সংসদ প্রার্থী মো. রুহুল আমিন ২ লাখ ৮ হাজার ১১টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৭৭টি ভোট পেয়েছেন। আর ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. হাসানুজ্জামান পেয়েছেন ৬ হাজার ৩৭৪টি ভোট।
ফলাফল ঘোষণার পর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক অবস্থান নেওয়া হয়েছে।
প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ১১ হাজার ৬৫৭ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৩ লাখ ৮১ হাজার ২৩০ জন। ভোট পড়েছে শতকরা ৭৪ দশমিক ৫১ শতাংশ। এছাড়া ৬ হাজার ৮৭৪ জেনর ভোট বাতিল হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে গণভোটে ভোট পড়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪টি। আর ‘না’ ভোট পড়েছে ৮১ হাজার ২৫টি।
এদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে গড়ে ভোট পড়েছে ৭৮ দশমিক ২৭ শতাংশ। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭৫টি। আর ‘না’ ভোট পড়েছে ৮৩ হাজার ১২৯টি।
জামানত হারাচ্ছেন হেভিওয়েট প্রার্থী নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে প্রার্থী হয়ে তিনি মাত্র ১ দশমিক ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুরের ৫টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৪টিতে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী এবং একটিতে জয় পেয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী। শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন।১৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। সর্বশেষ ফলাফলে দেখা গেছে, বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে বিএনপি এবং তিনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামীর প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম মো. বাতেন এই ফলাফল ঘোষণা করেন।২৬ মিনিট আগে
যশোর-৬ (কেশবপুর) আসন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো জয় পেল জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অধ্যাপক মোক্তার আলী ৯১ হাজার ১৮ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন।১ ঘণ্টা আগে