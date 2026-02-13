Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগর প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জয় পেয়েছে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে রাসেল ২ লাখ ১১ হাজার ৪১টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত মো. শরীফুজ্জামান শরীফ পেয়েছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৯৩টি ভোট। আর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহুরুল ইসলাম ১০ হাজার ১২২টি ভোট পেয়েছেন।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনেও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জয় এসেছে বড় ব্যবধানে। ১১ দলের মনোনীত সংসদ প্রার্থী মো. রুহুল আমিন ২ লাখ ৮ হাজার ১১টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৭৭টি ভোট পেয়েছেন। আর ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. হাসানুজ্জামান পেয়েছেন ৬ হাজার ৩৭৪টি ভোট।

ফলাফল ঘোষণার পর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ১১ হাজার ৬৫৭ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৩ লাখ ৮১ হাজার ২৩০ জন। ভোট পড়েছে শতকরা ৭৪ দশমিক ৫১ শতাংশ। এছাড়া ৬ হাজার ৮৭৪ জেনর ভোট বাতিল হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে গণভোটে ভোট পড়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৫৫৫টি। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪টি। আর ‘না’ ভোট পড়েছে ৮১ হাজার ২৫টি।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে গড়ে ভোট পড়েছে ৭৮ দশমিক ২৭ শতাংশ। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭৫টি। আর ‘না’ ভোট পড়েছে ৮৩ হাজার ১২৯টি।

