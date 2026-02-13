বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার

বাগেরহাটের চারটি আসনেই গণভোটে নিরঙ্কুশভাবে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হয়েছে। আসনগুলোতে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৯টি ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে। এর বিপরীতে ‘না’ ভোট বেছে নিয়েছেন ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৫৭ জন।
এর মধ্যে বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩৫ হাজার ২৭২ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৯৯ হাজার ২৭৪ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬০ জন।
বাগেরহাট-২ (কচুয়া ও সদর) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৭ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৬৮ হাজার ১০৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৭ জন।
বাগেরহাট-৩ (মোংলা ও রামপাল) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৭ হাজার ২৮৯ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৭২ হাজার ৭৯৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৪ জন।
বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩১ হাজার ২৩১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৮০ হাজার ৩৮১ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার ৬৭৮ জন।
ভোট গণনা ও সব প্রক্রিয়া শেষে আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম মো. বাতেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। সর্বশেষ ফলাফলে দেখা গেছে, বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে বিএনপি এবং তিনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামীর প্রার্থীরা বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম মো. বাতেন এই ফলাফল ঘোষণা করেন।১ সেকেন্ড আগে
যশোর-৬ (কেশবপুর) আসন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো জয় পেল জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অধ্যাপক মোক্তার আলী ৯১ হাজার ১৮ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন।২৩ মিনিট আগে
গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন আট প্রার্থী। এর মধ্যে পাঁচজনই তাঁদের জামানতের টাকা হারিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই আসনে ১ লাখ ৩৯ হাজার ২১৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে জাতীয় গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি জয়ী হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে