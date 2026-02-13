Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার

প্রতিনিধি,বাগেরহাট
বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার
আসনগুলোতে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৯টি ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের চারটি আসনেই গণভোটে নিরঙ্কুশভাবে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হয়েছে। আসনগুলোতে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৯টি ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে। এর বিপরীতে ‘না’ ভোট বেছে নিয়েছেন ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৫৭ জন।

এর মধ্যে বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩৫ হাজার ২৭২ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৯৯ হাজার ২৭৪ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬০ জন।

বাগেরহাট-২ (কচুয়া ও সদর) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৭ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৬৮ হাজার ১০৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৭ জন।

বাগেরহাট-৩ (মোংলা ও রামপাল) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৭ হাজার ২৮৯ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৭২ হাজার ৭৯৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৪ জন।

বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩১ হাজার ২৩১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৮০ হাজার ৩৮১ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার ৬৭৮ জন।

ভোট গণনা ও সব প্রক্রিয়া শেষে আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম মো. বাতেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বিষয়:

বাগেরহাটবাগেরহাট সদরভোটভোটারগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে তিনটিতে জামায়াত, একটিতে বিএনপি বিজয়ী

বাগেরহাটে তিনটিতে জামায়াত, একটিতে বিএনপি বিজয়ী

যশোর-৬: দ্বিতীয়বারের মতো জয় পেল জামায়াতে ইসলামী

যশোর-৬: দ্বিতীয়বারের মতো জয় পেল জামায়াতে ইসলামী

বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার

বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার

সুন্দরগঞ্জে জামানত হারালেন ৫ প্রার্থী

সুন্দরগঞ্জে জামানত হারালেন ৫ প্রার্থী