স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার আদমদীঘিতে স্ত্রী লাভলী আক্তারের (২২) মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন স্বামী আল-আমিন—এমন অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাতেই পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের মোলামগাড়ি আকন্দপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আল-আমিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী লাভলী আক্তারের পারিবারিক কলহ চলছিল। গতকাল রাতেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর লাভলীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। পরে তাঁরা ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় লাভলীকে দেখতে পান।
পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে নামিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে লাভলী মারা যান। এর পরপরই আল-আমিন তাঁর স্ত্রীর মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যান বলে জানায় স্থানীয়রা।
এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মারপিটে লাভলী আক্তারের মৃত্যু হয়েছে কি না, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।’
বগুড়ার আদমদীঘিতে স্ত্রী লাভলী আক্তারের (২২) মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন স্বামী আল-আমিন—এমন অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাতেই পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের মোলামগাড়ি আকন্দপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আল-আমিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী লাভলী আক্তারের পারিবারিক কলহ চলছিল। গতকাল রাতেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর লাভলীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। পরে তাঁরা ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় লাভলীকে দেখতে পান।
পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে নামিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে লাভলী মারা যান। এর পরপরই আল-আমিন তাঁর স্ত্রীর মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যান বলে জানায় স্থানীয়রা।
এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মারপিটে লাভলী আক্তারের মৃত্যু হয়েছে কি না, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।’
বগুড়ায় তালাবদ্ধ ঘর থেকে এক তরুণীর অর্ধগলিত ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম জান্নাতি আক্তার (২৫)। তিনি আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার লেকো কলোনির মাজেদ হোসেনের মেয়ে।৩০ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি সদর থানায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাঙচুর, দাঙ্গা সৃষ্টি ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ৬-৭শ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ছাড়া গুইমারা থানায় হত্যাকাণ্ড ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পৃথক দু’টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় অজ্ঞাত ২৫০-৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
আজ বিজয়া দশমী, অর্থাৎ দেবী দুর্গার বিদায়বেলা। সারা দেশের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও ভক্তদের হৃদয়ে বেজেছে বিষাদের সুর, তবে তার পাশাপশি রয়েছে আনন্দের ঢেউ। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করায় এই দিনটি বিষাদ ও আনন্দের যুগল ফ্রেমের এক রঙিন উৎসব। এই আনন্দ উদযাপনে মণ্ডপে মণ্ডপে চলে সধবা রমণীদের সি১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর রাইসা খাতুন (৭) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির পেছনের একটি ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে দুপুর ১২টা থেকে রাইসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদা...২ ঘণ্টা আগে