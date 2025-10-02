Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ১৯
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার আদমদীঘিতে স্ত্রী লাভলী আক্তারের (২২) মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন স্বামী আল-আমিন—এমন অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাতেই পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের মোলামগাড়ি আকন্দপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আল-আমিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী লাভলী আক্তারের পারিবারিক কলহ চলছিল। গতকাল রাতেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর লাভলীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। পরে তাঁরা ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় লাভলীকে দেখতে পান।

পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে নামিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে লাভলী মারা যান। এর পরপরই আল-আমিন তাঁর স্ত্রীর মরদেহ বাড়ির পাশের মসজিদের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যান বলে জানায় স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মারপিটে লাভলী আক্তারের মৃত্যু হয়েছে কি না, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।’

বিষয়:

উদ্ধারআদমদীঘিপুলিশমরদেহস্বামীলাশবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

ইসরায়েলি সব কূটনীতিককে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ফ্লোটিলার ২৬ নৌযান, অবস্থান ৫০ কিমি দূরে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

তালাবদ্ধ ঘরে তরুণীর অর্ধগলিত লাশ

তালাবদ্ধ ঘরে তরুণীর অর্ধগলিত লাশ

স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী

স্ত্রীর মরদেহ ফেলে পালালেন স্বামী

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের তিন মামলা

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের তিন মামলা

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়