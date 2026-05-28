বগুড়া

বগুড়ায় নারীকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে মিমি বেগম (২৬) নামের এক নারীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় হত্যাকারী সন্দেহে নিহত নারীর স্বামী রুবেল মন্ডলকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার নারচি গণকপাড়া এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। আটক রুবেল মন্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য তদন্ত শেষে জানা যাবে।

সারিয়াকান্দি থানার ওসি আ ফ ম আসাদুজ্জামান বলেন, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত নারীর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর স্বামীকে আটক করা হয়েছে।

