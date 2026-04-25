স্ত্রী তালাক দেওয়ায় শরীরে পেট্রল ঢেলে স্বামীর আত্মহত্যা

বগুড়ার শাজাহানপুরে স্ত্রী তালাক দেওয়ার অভিমানে শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে স্বামী নজরুল ইসলাম (৫০) আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার বারআঞ্জুল গ্ৰামের মাছির বাজার মসজিদের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
পরে মসজিদের মুসল্লিরা তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাঁকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন স্বজনেরা। পথে রাত সোয়া ১১টায় তিনি মারা যান।
স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্য ঝর্ণা বেগম জানান, নজরুল ইসলাম বগুড়া শহরের কৈগাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি শাজাহানপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের বারআঞ্জুল গ্ৰামের বাসিন্দা বাচ্চু মিয়ার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে দীর্ঘদিন ধরে ঘরজামাই ছিলেন। সংসারে তাঁদের দুটি ছেলেসন্তান রয়েছে। নজরুল পেশায় বাসের সুপারভাইজার ছিলেন। সংসারের খরচ ঠিকমতো দেন না বলে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না। এর আগে দুবার তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছিল। সর্বশেষ স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেন। এই অভিমানে তিনি বাজারের রাস্তায় গিয়ে গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়ায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
