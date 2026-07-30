বগুড়ার শেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুরে বিস্ফোরকদ্রব্য, হামলা ও সহিংসতার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন কৃষক লীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মির্জাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল হান্নান (৪৮) এবং শাহবন্দেগী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি মো. তোফাজ্জল হোসেন (৫৫)।
পুলিশ জানায়, ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেরপুর থানায় দায়ের করা মামলায় আব্দুল হান্নান এজাহারভুক্ত আসামি। আর তদন্তে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়ার পর তোফাজ্জল হোসেনকে মামলায় আসামি করা হয়েছে।
পুলিশের ভাষ্য, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মির্জাপুর বাজার এলাকা থেকে আব্দুল হান্নানকে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কানাইকান্দর এলাকা থেকে তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
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