প্রাক্তন স্বামী দ্বারা ধর্ষণের শিকার ও অন্তঃসত্ত্বা: মামলার পর কারাগারে অভিযুক্ত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বিচ্ছেদের পর প্রাক্তন স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের মামলায় কাইয়ূম উদ্দিন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ফেরিঘাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার কাইয়ূম উদ্দিন উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ফেরিঘাট এলাকার মো. রাশেদের ছেলে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আনোয়ারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘প্রেমের সম্পর্ক থেকে তাঁরা দুজন বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন না যেতেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর অভিযুক্ত স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের পরও প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেখা করতে যেতেন এবং তাঁকে আবারও বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। এতে ভুক্তভোগী নারী ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রাক্তন স্বামী তাঁকে অস্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগী নারী আদালতে মামলা করলে পুলিশ সে মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে।’
এসআই মো. জুয়েল মিয়া আরও বলেন, আজ দুপুরে গ্রেপ্তার কাইয়ূম উদ্দিনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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