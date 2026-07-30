Ajker Patrika
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নীলফামারী

জুয়ার আসর থেকে যুবদল নেতাসহ ৮ জন গ্রেপ্তার

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
জুয়ার আসর থেকে যুবদল নেতাসহ ৮ জন গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ডিমলা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর ডিমলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে জুয়ার আসর থেকে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শহিদুল ইসলামসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ডিমলা শালহাটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিমলা শালহাটি এলাকায় একটি জুয়ার আসরে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশের একটি দল। এ সময় জুয়া খেলার সরঞ্জামসহ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম ও তাঁর সাত সহযোগীকে আটক করা হয়।

ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিয়মিত জুয়াবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার রাতে ওই অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরের পর আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

জুয়ানীলফামারীবিএনপিপুলিশযুবদলডিমলা
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