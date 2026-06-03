Ajker Patrika
বগুড়া

বাঁশঝাড়ের কোড়ল ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিরোধ, চাচাতো ভাই ও ভাতিজার হামলায় নিহত ১

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৩: ০৮
বাঁশঝাড়ের কোড়ল ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিরোধ, চাচাতো ভাই ও ভাতিজার হামলায় নিহত ১

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় বাঁশঝাড়ের নতুন চারা (কোড়ল) ভাঙাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাই ও ভাতিজার হামলায় হযরত আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে হোসনে আরা বাদী হয়ে দুজনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পর অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত হযরত আলী উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নের বেলঘড়িয়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি বাঁশঝাড়ের নতুন চারা (কোড়ল) ভেঙে ফেলা নিয়ে হযরত আলীর সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুর রহিম (৫২) ও ভাতিজা নাইম ইসলামের (১৮) বিরোধ সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার (২ জুন) বিকেল ৪টার দিকে বিষয়টি নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আব্দুর রহিম ও নাইম পেরেকযুক্ত বাঁশ দিয়ে হযরত আলীর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

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গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে রাত সাড়ে ১০টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে হোসনে আরা শেরপুর থানায় আব্দুর রহিম ও নাইম ইসলামকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বুধবার ভোরে উপজেলার মহিপুর বাজার এলাকা থেকে আব্দুর রহিমকে গ্রেপ্তার করে।

শেরপুর থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে। অন্য আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়:

বগুড়ানিহতরাজশাহী বিভাগশেরপুর(বগুড়া)বাঁশজেলার খবর
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