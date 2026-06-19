ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ গেল অজ্ঞাতনামা যুবকের

ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা ৩০ মিনিটে ট্রেনটি সান্তাহার রেলওয়ে জংশন স্টেশনে পৌঁছালে মরদেহটি সান্তাহার রেলওয়ে জিআরপি থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সান্তাহার জিআরপি থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবকের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আজ শুক্রবার সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সান্তাহার রেলওয়ে জিআরপি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এ কে এম ফজলুর রহমান জানান, মরদেহের ঘাড়ে ছোট আঘাতের চিহ্ন, পিঠে ঘর্ষণজনিত ক্ষত ও নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের আলামত পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলের আলামত ও শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে এটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করা হয়েছে।
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