সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বাতিল

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারকটি ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক্যালি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সুইজারল্যান্ডে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক ‘চুক্তি স্বাক্ষর’ অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পূর্বনির্ধারিত সুইজারল্যান্ড সফরটিও স্থগিত করা হয়েছে।
পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি সংক্রান্ত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগামীকাল শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চুক্তিটি আগেই ডিজিটাল উপায়ে সম্পন্ন হওয়ায় এই সফর বাতিল করা হয়।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসি উর্দুকে সফর স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অন্য একজন সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক কোনো জমকালো আয়োজন না হলেও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরবর্তী কারিগরি আলোচনাগুলো এখন থেকে আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা ইলেকট্রনিক্যালি মূল সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর আজ বৃহস্পতিবার এই চুক্তির প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এতে স্বাক্ষর করেন।
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বিবিসিকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানি ইলেকট্রনিক্যালি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এতে স্বাক্ষর করেছেন, যার ফলে শুক্রবারের সুইজারল্যান্ড সফরটি স্থগিত করা হয়েছে।’
এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ যখন সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্ট থেকে কিছু অংশ সরিয়ে ফেলেন, তখনই এই ইভেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।
মুছে ফেলা ওই অংশে লেখা ছিল, ‘পাকিস্তানসহ-মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্র কাতারের সমর্থনে, এই ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্যাপনে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার সূচনা করতে ১৯শে জুন ২০২৬ তারিখে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।’
আজ বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের একাধিক সূত্র বিবিসিকে নিশ্চিত করেছিল যে ইভেন্টটি এখনো বহাল রয়েছে। তবে সন্ধ্যা নাগাদ সেই পরিকল্পনায় পরিবর্তন হয়।
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