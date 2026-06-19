রাজধানীতে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির থাক্কায় পথচারী নিহত

রাজধানীর শ্যামপুরের পোস্তগোলা এলাকায় দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাসের ধাক্কায় অজিত বাবু (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় মাইক্রোবাসটি জব্দ এবং চালককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে পোস্তগোলা যাত্রীছাউনির সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দীপক কুমার পাল বলেন, সকালে পোস্তগোলা যাত্রীছাউনির সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাস অজিত বাবুকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানায়, নিহত অজিত বাবু পুরান ঢাকার বাংলাবাজার এলাকায় বসবাস করতেন। তাঁর স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে।
এসআই দীপক কুমার পাল আরও জানান, দুর্ঘটনার পরপরই মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে রাখা হয়েছে।
গাজীপুরের পুবাইলে ঢাকা বাইপাস সড়কের চামুড্ডা এলাকায় ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বছর বয়সী সাফোয়ান হোসেন নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির বাবা জুয়েল রানা ও মা সুরাইয়া আক্তার রুপা।৩২ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার কলারোয়ায় মেহেদী হাসান (৩২) নামে এক মধু ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন একটি মোবাইল ফোন টাওয়ারের পাশের ডোবা থেকে আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।৪১ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুরে প্রশাসনের অভিযান সত্ত্বেও কৃষিজমিতে পুকুর খনন বন্ধ হচ্ছে না। উপজেলা কৃষি অফিস বলছে, এতে প্রায় ১২০ হেক্টর দুই ও তিন ফসলি জমি কমেছে এবং প্রায় ১০০ মেট্রিক টন ধানের আবাদ হ্রাস পেয়েছে। ইটভাটায় মাটি সরবরাহকে কেন্দ্র করে খননচক্র সক্রিয় রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর রায়পুরায় পাঁচটি সিল্কি মুরগি দিয়ে শুরু করা মো. মোবারক হোসেনের উদ্যোগ চার বছরে ২২ প্রজাতির কয়েক শ দেশি-বিদেশি মুরগির খামারে পরিণত হয়েছে। ‘মোল্লা এগ্রো ফার্ম’ থেকে অনলাইন ও অফলাইনে মুরগি বিক্রি করে তিনি এখন মাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় করছেন।২ ঘণ্টা আগে