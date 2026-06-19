গাজীপুর ড্রাম ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত বাবা-মা

গাজীপুরের পুবাইলে ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাফোয়ান হোসেন নামে দুই বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা বাইপাস সড়কের পুবাইলের চামুড্ডা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির বাবা জুয়েল রানা (৩৬) ও মা সুরাইয়া আক্তার রুপা (৩০)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে স্ত্রী সুরাইয়া ও সন্তান সাফোয়ানকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে মোটরসাইকেলযোগে বগুড়ায় নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন জুয়েল রানা। ঢাকা বাইপাস সড়কের চামুড্ডা এলাকায় পৌঁছালে একটি ড্রাম ট্রাকের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু সাফোয়ানের মৃত্যু হয়। আহত হন জুয়েল রানা ও সুরাইয়া আক্তার রুপা। পরে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
পুবাইল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, ড্রাম ট্রাকের চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। মৃত শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
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