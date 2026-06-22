বগুড়ার শাজাহানপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের নয়মাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বেলা ১১টার দিকে আন্দোলনকারীরা মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচির পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শাজাহানপুরের জামালপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করেছেন, যেখানে চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও কলাসহ সব অনুষদ থাকবে। কিন্তু একটি কুচক্রী মহল বিশ্ববিদ্যালয়টি জামালপুর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান রেখে জামালপুরেই বিশ্ববিদ্যালয়টি রাখার জোর দাবি জানানো হয়।
কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবুল বাশার, বর্তমান কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান বিদ্যুৎ, উপজেলা যুবদলের সভাপতি বেলাল হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম এবং উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ ছোটনসহ স্থানীয় নেতারা।
সিলেটের প্রায় ৭০৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে খোলা হয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারের দানবাক্স। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে আজ সোমবার দুপুর ২টায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মাজারের দানবাক্সগুলো খোলা হয়৩ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরার নিলক্ষা ইউনিয়নে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিখোঁজ থাকার ছয় দিন পর বুলবুল মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মরদেহ মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। ১৬ জুনের সংঘর্ষে এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ জনে।১৩ মিনিট আগে
রংপুর নগরীর সেন্ট্রাল রোডের হোটেল নর্থভিউয়ের ছাদ থেকে পড়ে নুজসাত নামে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেল ৫টা ৪২ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।২৪ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী উৎসব শুরু হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে