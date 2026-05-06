Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে মারধর, যুবদল নেতা বহিষ্কার

বগুড়া প্রতিনিধি
নুর মোহাম্মদ নিহার। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে মারধরসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করার অভিযোগে শহর যুবদলের এক নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত যুবদল নেতার নাম নুর মোহাম্মদ নিহার। তিনি বগুড়া শহর যুবদলের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ছিলেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) রাতে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় রাজনৈতিক পরিচয়ে পেশিশক্তি প্রদর্শন করে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করার সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকায় নুর মোহাম্মদ নিহারকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো।

বহিষ্কৃত যুবদল নেতা নুর মোহাম্মদ নিহার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি দলীয় ষড়যন্ত্রের শিকার।’

