Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ার শাজাহানপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও মহাসড়ক অবরোধ

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
বগুড়ার শাজাহানপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও মহাসড়ক অবরোধ
এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে স্থানীয় বিএনপি, অঙ্গ সংগঠন ও এলাকাবাসী মানববন্ধন এবং বগুড়া-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় নয়মাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বেলা ১১টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর দুপুর ১২টায় কর্মসূচি শেষ হলে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কর্মসূচিতে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অংশ নেয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শাজাহানপুরের জামালপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে ‘বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়’ নামকরণ করেছেন, যেখানে চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও কলাসহ সব অনুষদ থাকবে।

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বক্তাদের দাবি, একটি কুচক্রী মহল বিশ্ববিদ্যালয়টি জামালপুর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান রেখে জামালপুরেই বিশ্ববিদ্যালয়টি রাখার জোর দাবি জানানো হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবুল বাশার, বর্তমান কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান বিদ্যুৎ, উপজেলা যুবদলের সভাপতি বেলাল হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম এবং উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ ছোটনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বগুড়াজামালপুরবিএনপিশাজাহানপুরমহাসড়কমানববন্ধন
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