Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় নছিমন-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মা নিহত, মেয়ে আহত

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার গাবতলীতে নছিমন ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফাহিমা খাতুন (২৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। তাঁর আট বছর বয়সী মেয়ে ফাহমিদা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গাবতলী পৌরসভার সারিয়াকান্দি সড়কের জয়ভোগা গ্রামের চা-বাড়ি নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফাহিমা খাতুন গাবতলী উপজেলার তরফ ভাইখা গ্রামের মিল্টনের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ফাহিমা খাতুন স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে বাড়ি যাচ্ছিলেন, তখন বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মা-মেয়ে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে গাবতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শজিমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে ফাহিমা খাতুনের মৃত্যু হয়। তাঁর মেয়ে ফাহমিদা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) রাকিব হোসেন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরপরই চালক নছিমন রেখে পালিয়ে যান। নছিমনটি পুলিশি হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

গাবতলী (বগুড়া)দুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনানারীজেলার খবরবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

