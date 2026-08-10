Ajker Patrika
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বগুড়া

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫—দুই সূচকেই শীর্ষে বগুড়া

বগুড়া প্রতিনিধি
রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫—দুই সূচকেই শীর্ষে বগুড়া
বগুড়ার বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এসএসসি পরীক্ষার ফলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আট জেলার মধ্যে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে বগুড়া। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জেলায় ২৩ হাজার ৩৮৯ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছেন। পাসের হার ৭২ দশমিক ৬৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪ হাজার ৪৭৮ জন।

বোর্ডের আট জেলার মধ্যে পাসের হারে বগুড়ার পর রয়েছে জয়পুরহাট। এ জেলায় পাসের হার ৬৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৮৪৭ জন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাসের হার ৬৫ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ১৩৮ জন। নওগাঁয় পাসের হার ৬২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৭৩৪ জন। রাজশাহী জেলায় পাসের হার ৬২ দশমিক ২৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২ হাজার ৯৪৯ জন।

নাটোরে পাসের হার ৬১ দশমিক ২৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৯৪ জন। পাবনায় পাসের হার ৬০ দশমিক ৭৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৯৭০ জন। সিরাজগঞ্জে পাসের হার সবচেয়ে কম, ৫৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। তবে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৯০৭ জন।

বিষয়:

বগুড়ারাজশাহী বিভাগফল প্রকাশএসএসসি পরীক্ষাজেলার খবর
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