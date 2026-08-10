Ajker Patrika
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যাত্রাবাড়ীতে লাখ টাকার গাঁজাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুবক গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যাত্রাবাড়ীতে লাখ টাকার গাঁজাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুবক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার লাব্রেসাই মারমা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লাব্রেসাই মারমা (৩২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-১০। উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

আজ সোমবার রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী থানার দোলাইরপাড়-কুতুবখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে র‌্যাব-১০।

র‌্যাব-১০ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র‌্যাব-১০-এর সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ীর একটি দল কুতুবখালী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় লাব্রেসাই মার্মাকে ৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার একেপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম ক্যজ মার্মা।

র‌্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার লাব্রেসাই পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সংগ্রহ করে যাত্রাবাড়ীসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে। পরে তাকে উদ্ধার করা মাদকসহ যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

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