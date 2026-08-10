Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

দুর্গাপুরে মাদক ও বাল্যবিবাহকে ‘লাল কার্ড’ দেখাল শিক্ষার্থীরা

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
দুর্গাপুরে মাদক ও বাল্যবিবাহকে ‘লাল কার্ড’ দেখাল শিক্ষার্থীরা
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মাদক ও বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছে দুর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মাদক ও বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছে দুর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার দুপুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে এসবি রক্তদান সমাজকল্যাণ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই লাল কার্ড প্রদর্শনী হয়।   

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি সৈকত সরকার। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহমেদ সাদাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বিপ্লব বিকাশ পাল চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা তানজিরুল ইসলাম রায়হান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তারেক হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বজলুর রহমান আনছারী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি তোবারক হোসেন খোকন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি দিলোয়ার হোসেন তালুকদার প্রমুখ। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।  

অতিথিরা বাল্যবিবাহ ও মাদকের কুফল তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, সচেতনতাই পারে সমাজ থেকে এসব অনাচার চিরতরে মুছে দিতে। মাদক একটি পরিবার ও সমাজকে নিঃশেষ করে দেয়। কেবল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নির্ভর না করে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। তরুণ প্রজন্মই একটি ইতিবাচক ও সুন্দর সমাজ গড়ার মূল কারিগর। এই ‘লাল কার্ড’ প্রদর্শন কেবল একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাল্যবিবাহমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মামুন রনবীর।

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)মাদকময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনাবাল্যবিবাহ
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