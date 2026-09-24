Ajker Patrika
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বগুড়া

লংমার্চে যাওয়ার পথে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, দগ্ধ হয়ে জামায়াত সমর্থকের মৃত্যু

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১৩
লংমার্চে যাওয়ার পথে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, দগ্ধ হয়ে জামায়াত সমর্থকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শাজাহানপুরে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ জামায়াত সমর্থক মোত্তালিব হোসেন (৫৫) মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের আতাইল গ্রামে তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। এর আগে গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মোত্তালিব হোসেন আতাইল গ্রামের ফুল চান মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ১১ দলের লংমার্চে অংশ নিতে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন মোত্তালিব। সিএনজিটি গ্যাস নেওয়ার জন্য ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ইসলামপুর এলাকায় অতিথি ফিলিং স্টেশনে থামে। এ সময় ফিলিং স্টেশনের গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ঘটলে সিএনজিতে থাকা মোত্তালিব দগ্ধ হন।

উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মওলানা আব্দুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ১১ দলীয় জোটের লংমার্চে অংশ নিতে যাওয়ার সময় পাম্পে বিস্ফোরণের ঘটনায় জামায়াত সমর্থক মোত্তালিব দগ্ধ হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। জানাজা শেষে লাশ দাফন করা হয়েছে।

বিষয়:

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