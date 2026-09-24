তালায় রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণকাটি দাসপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে প্রায় ২৫টি মেহগনি গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় মান্নান শেখ নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত এক সপ্তাহ ধরে প্রকাশ্যে গাছ কাটা চললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আজ বৃহস্পতিবার সকালেও গাছ কাটার কাজ চলতে দেখা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা শুভঙ্কর দাসসহ কয়েকজন জানান, কেটে ফেলা প্রতিটি মেহগনি গাছের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। তাঁদের দাবি, স্থানীয় ভূমি অফিসের কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করেই এই গাছগুলো কাটা হচ্ছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী জানান, এর আগেও গাছগুলো কাটার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেবার স্থানীয়দের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি।
অভিযুক্ত মান্নান শেখ বলেন, ‘গাছগুলো আমার জমির ওপর রয়েছে। তাই আমি গাছ কেটেছি।’
খেশরা ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, জমিটি মাপা হলেও গাছ কাটার কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি।
জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম. মফিদুল হক লিটু বলেন, রাস্তার পাশের গাছ কাটা এর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে নতুন করে কীভাবে গাছ কাটা হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।
তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জান্নাতুল আফরোজ স্বর্ণা বলেন, রাস্তার পাশের গাছ কাটার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দেখা হবে।
বরগুনার পাথরঘাটায় জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মনির গাড়িবহরে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় চার বছর পর ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) তাঁদের গ্রেপ্তারের পর গতকাল বুধবার আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৫ মিনিট আগে
সম্ভাবনাময় মেরিন খাতের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সরকারকে জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। আনোয়ারার বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে বিশ্ব মেরিটাইম দিবস ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি সমন্বিত সামুদ্রিক অর্থনীতি গড়ার ওপর গুরুত্ব দেন।৩১ মিনিট আগে
এ মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২০ জন পলাতক রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে গত ২৬ জানুয়ারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আসামিদের মধ্যে পলক, সাদেক খান, ফুরকান হোসেন ও শাহজাহান খান বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এ ছাড়া জামিনে রয়েছেন ১০ জন...৩৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর দুলাভাই আবু হানিফকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে জানা গেছে।৩৬ মিনিট আগে