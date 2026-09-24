Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ফ্ল্যাটে ঢুকে বৃদ্ধাকে হাতুড়িপেটা, সোনার চেইন ছিনতাই

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ১১
ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ফ্ল্যাটে ঢুকে বৃদ্ধাকে হাতুড়িপেটা, সোনার চেইন ছিনতাই
ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ফ্ল্যাটে ঢুকে বৃদ্ধাকে হাতুড়িপেটা করে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তর সেওতা এলাকায় ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে একটি ফ্ল্যাটে ঢুকে হাজেরা বেগম (৭০) নামে এক বৃদ্ধাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তাঁর গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বায়তুল আমান ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে।

আহত হাজেরা বেগমকে উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের ভাষ্য, তাঁর গলায় থাকা প্রায় দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হাজেরা বেগমের মেয়ে আলেয়া বেগম বলেন, দুপুরে বোরকা পরা এক ব্যক্তি বাসার দরজায় কড়া নাড়েন। তাঁর হাতে একটি চালের ব্যাগ ছিল। দরজা খুলতেই ওই ব্যক্তি ঘরে ঢুকে হাজেরা বেগমের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। পরে গলার চেইন নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান।

আলেয়া বেগম বলেন, ‘মায়ের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি।’

মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, উত্তর সেওতা এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে ঢুকে এক নারীকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিষয়টি তদন্ত করছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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