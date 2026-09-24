ময়মনসিংহে ভিমরুলের কামড়ে প্রাণ গেল নানি-নাতনির

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ভিমরুলের কামড়ে নানি ও নাতনির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার নাওগাঁও ইউনিয়নের বাদিহাটি পশ্চিমপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নাওগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মঞ্জুরুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেবের স্ত্রী সুমরি বেগম (৬২) ও তাঁর নাতনি শিশু আদিবা (৫)। শিশুটির মা ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করায় সে তার নানার বাড়িতে থাকত।
ইউপি সদস্য মঞ্জুরুল হক বলেন, বাদিহাটি পশ্চিমপাড়া গ্রামের আব্দুল মোতালেবের বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে ভিমরুল বাসা বেঁধেছে। আজ সকালে শিশু আদিবা সেখানে গেলে ভিমরুল তাকে কামড়াতে শুরু করে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে নানি সুমরি বেগমও ভিমরুলের কামড়ে আহত হন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু আদিবার মৃত্যু হয়। স্বজনেরা সুমরি বেগমকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
মঞ্জুরুল হক আরও বলেন, মরদেহ দুটি তাদের বাড়িতেই রয়েছে। দাফনের প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
বরগুনার পাথরঘাটায় জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মনির গাড়িবহরে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় চার বছর পর ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) তাঁদের গ্রেপ্তারের পর গতকাল বুধবার আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৪ মিনিট আগে
সম্ভাবনাময় মেরিন খাতের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সরকারকে জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। আনোয়ারার বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে বিশ্ব মেরিটাইম দিবস ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি সমন্বিত সামুদ্রিক অর্থনীতি গড়ার ওপর গুরুত্ব দেন।৩০ মিনিট আগে
এ মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২০ জন পলাতক রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে গত ২৬ জানুয়ারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আসামিদের মধ্যে পলক, সাদেক খান, ফুরকান হোসেন ও শাহজাহান খান বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এ ছাড়া জামিনে রয়েছেন ১০ জন...৩৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর দুলাভাই আবু হানিফকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধর্ষণের শিকার ওই তরুণী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলে জানা গেছে।৩৬ মিনিট আগে