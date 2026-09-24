Ajker Patrika
En
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ভিমরুলের কামড়ে প্রাণ গেল নানি-নাতনির

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে ভিমরুলের কামড়ে প্রাণ গেল নানি-নাতনির
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ভিমরুলের কামড়ে নানি ও নাতনির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার নাওগাঁও ইউনিয়নের বাদিহাটি পশ্চিমপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নাওগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মঞ্জুরুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেবের স্ত্রী সুমরি বেগম (৬২) ও তাঁর নাতনি শিশু আদিবা (৫)। শিশুটির মা ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করায় সে তার নানার বাড়িতে থাকত।

ইউপি সদস্য মঞ্জুরুল হক বলেন, বাদিহাটি পশ্চিমপাড়া গ্রামের আব্দুল মোতালেবের বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে ভিমরুল বাসা বেঁধেছে। আজ সকালে শিশু আদিবা সেখানে গেলে ভিমরুল তাকে কামড়াতে শুরু করে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে নানি সুমরি বেগমও ভিমরুলের কামড়ে আহত হন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু আদিবার মৃত্যু হয়। স্বজনেরা সুমরি বেগমকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মঞ্জুরুল হক আরও বলেন, মরদেহ দুটি তাদের বাড়িতেই রয়েছে। দাফনের প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলামৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত