Ajker Patrika
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বেসরকারি

নিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ২৮
নিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৩ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স (কনজিউমার ব্র্যান্ডস)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: একটি।

আকিজ ফুডে নিয়োগ, রয়েছে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাআকিজ ফুডে নিয়োগ, রয়েছে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব ফার্মেসি, এলএলবি, বিবিএ।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ এক বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: সর্বোচ্চ ২৪–৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশকর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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