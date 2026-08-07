বগুড়ায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে বগুড়া সদরের এরুলিয়া এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।
আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এরুলিয়া বিমানবন্দর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন বগুড়া শহরের আটাপাড়া এলাকার বাবুল হাসান (৫০) এবং তাঁর স্ত্রী জেসমিন বিবি (৪৫)। নিহত বাবুল হোসেন পেশায় একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিলেন।
ওসি ইব্রাহীম আলী জানান, মোটরসাইকেলযোগে নওগাঁ যাচ্ছিলেন বাবুল হাসান। এ সময় তাঁর স্ত্রী ও নাতী সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে একই দিকে যাওয়া একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাবুল হাসান মারা যান। পরে তাঁর স্ত্রী জেসমিন ও নাতী জুলকার নাঈমকে গুরুতর আহতাবস্থায় উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জেসমিনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত নাতী বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন।
ওসি আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন।’
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